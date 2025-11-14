Priverno, la città si muove con i bambini: debutta “A scuola ci andiamo da soli”

Restituire ai bambini la libertà di muoversi a piedi, riconoscere la città come spazio da vivere e non solo da attraversare, condividere responsabilità tra scuola, famiglie e istituzioni: da questa visione nasce a Priverno il progetto “A scuola ci andiamo da soli”, che verrà inaugurato martedì 18 novembre 2025 alle 10:00 in via Matteotti, nell’area dei Giardinetti.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Lazio e costruita con il contributo scientifico del CNR, ha coinvolto molte persone: dagli insegnanti alla Polizia Locale, dagli uffici comunali agli esperti di educazione e sicurezza, fino ai commercianti che hanno aderito esponendo il simbolo del progetto sulle proprie vetrine. Il cuore dell’intervento è un percorso sicuro che permette agli alunni della primaria di raggiungere la scuola senza accompagnatori: un tragitto individuato tramite sopralluoghi, incontri e attività che hanno messo al centro le osservazioni dei bambini stessi.

La scuola G. Matteotti dell’I.C. Don Andrea Santoro è stata scelta come plesso pilota, aprendo la strada a un modello replicabile anche negli altri istituti del territorio. A rendere più accogliente l’area circostante, gli studenti dell’indirizzo artistico dell’ISISS “Teodosio Rossi”, che hanno colorato giardini e camminamenti ispirandosi alla tavolozza di Itten, utilizzando il colore come strumento emotivo e narrativo.

Il progetto rappresenta un patto di fiducia tra la comunità e i bambini di Priverno: un invito a riconoscere la loro autonomia come una risorsa e a costruire insieme una città più attenta, più sicura e più capace di ascoltare.