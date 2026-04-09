Martedì 14 aprile 2026 lo Stadio “Antonio Palluzzi” di Priverno sarà teatro de “La Partita del Cuore”, l’attesa manifestazione benefica organizzata da API – Associazione Pizzerie Italiane in collaborazione con il Comune di Priverno. Una serata speciale che unirà campioni dello sport, maestri pizzaioli e personaggi dello spettacolo in un grande evento solidale: l’intero ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.

Il programma prenderà il via alle ore 16:00 e promette sport, spettacolo e tante emozioni. Ad aprire la giornata sarà il Calcio a 5 Femminile con un incontro d’eccezione tra la Nazionale Italiana Pizzaiole e le Forty Fighters, in una sfida all’insegna dell’agonismo e della passione.

Il momento più atteso della manifestazione sarà poi il match tra la Nazionale Italiana Olimpionici e Campioni dello Sport e la Nazionale Calcio Pizzaioli API, presentato dal noto speaker Giuseppe Baratta. Non mancheranno momenti di intrattenimento con comici, musica live e l’energia della Tribute Band 883 “Loschi Individui”, il tutto accompagnato naturalmente da tanta pizza per tutti.

La presentazione ufficiale dell’evento si terrà lunedì 13 aprile 2026 alle ore 18:00, nella Sala delle Cerimonie del Comune di Priverno. Saranno presenti il Sindaco Anna Maria Bilancia, l’Assessore allo Sport Luigina Vellucci, Armando Sciscione – ideatore dell’iniziativa – insieme ai rappresentanti di API, N.I.C.O. e ANPIT (Azienda Nazionale per l’Industria e il Terziario).

Il ricavato della serata sarà interamente donato alle associazioni “Ilrosacheosa” e “Insieme ODV Priverno”, a sostegno di progetti dedicati alle donne in difficoltà.