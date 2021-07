Priverno, la presentazione del nuovo marchio Privernum collection

Il prossimo 7 luglio alle 18 presso l’Auditorium Santa Chiara di Priverno, si svolgerà l’incontro, promosso dal Comune di Priverno con i suoi Musei Archeologici: “Fra l’Antico e il Moderno entra in scena il marchio, mettiamoci la firma…”.

Nella storica chiesa barocca appartenuta al Monastero delle Clarisse, oggi sala polivalente, in mostra una bella campionatura di antichi materiali ‘firmati’, tanti oggetti del vivere quotidiano che conservano firme, sigle, loghi, simboli, scritte. Reperti, per la maggior parte conservati nei magazzini dei musei privernati, presentati al pubblico per la prima volta con una narrazione leggera ed intrisa di tante curiosità.

Marchi che raccontano storie antiche, ma che introducono anche nuove iniziative moderne, di imprese artigiane eccellenti, fortemente legate al territorio di appartenenza e che hanno preso ispirazione proprio dal patrimonio archeologico custodito nei suoi Musei.

In quella sede, durante l’opening, la stilista Lisa Tibaldi Grassi, CEO di Lisa Tibaldi Terra Mia, presenterà il suo nuovo marchio «Privernum collection» , ideato per valorizzare il ricco patrimonio dei Musei Archeologici di Priverno, che mette la firma, con garbo ed eleganza, su intrecci che parlano di Arte e di Storia.

Un marchio ad hoc che identifica accessori moda e home design, realizzati con materiali e lavorazioni di alto artigianato , ispirati dal raffinato repertorio archeologico, romano e medioevale, del sistema museale urbano di Priverno.

Al lancio del Marchio sarà abbinata, nel prossimo autunno una mostra temporanea multimediale «Intrecci di Storia» che sarà allestita nella suggestiva Infermeria del Borgo Medievale di Fossanova, adiacente il Museo Medievale di Priverno, con attività laboratoriali artistico- didattiche, rivolte a diversi target in uno o più luoghi del ricco patrimonio di Priverno.