Priverno, ladro in azione alla stazione: foglio di via per un egiziano

Ha forzato le portiere di alcune auto parcheggiate vicino allo scalo ferroviario di Priverno, rovistando all’interno alla ricerca di oggetti di valore. Poi, convinto di averla fatta franca, si è allontanato a piedi. La sua fuga, però, è durata poche centinaia di metri: i carabinieri lo hanno intercettato e fermato prima che potesse sparire.

Il protagonista della vicenda è un cittadino egiziano di 22 anni, domiciliato a Napoli e già noto alle forze dell’ordine. La sua posizione sul territorio nazionale è in fase di regolarizzazione.

Dalle successive verifiche, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, è emerso che il giovane aveva scassinato due auto e frugato all’interno, senza però riuscire a portare via nulla. I veicoli sono rimasti danneggiati.

Il 22enne è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato e nei suoi confronti è stata richiesta alla Questura di Latina l’emissione di un foglio di via obbligatorio.