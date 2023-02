Priverno, le celebrazioni in onore di San Tommaso D’Aquino

Dal 4 al 12 marzo, la città di Priverno, apre le porte all’arte e alla storia, con le Visite guidate, a cura dei Musei Archeologici di Priverno, nei luoghi di San Tommaso e nei tesori di cui la città è madre.

Dopo la firma dell’Accordo per la valorizzazione dell’Abbazia, del Borgo e del Museo Medievale di Fossanova e dei luoghi della cultura tomistici di Priverno, tra la direzione Regionale dei Musei del Lazio, la Soprintendenza competente, la Curia e le Parrocchie interessate, con le celebrazioni dell’anniversario della morte di San Tommaso D’Aquino, inizia il programma di festeggiamenti in suo onore, che coinvolgerà la città in numerosi eventi, lungo tutto il triennio 2023-2025, che celebra il centenario della canonizzazione (1323), della morte (1274) , della nascita (1225) del Santo.

Gli eventi che ricordano l’anniversario della morte del Santo, avranno inizio dal primo week end di marzo, a cominciare da sabato 4, alle ore 17,00, con la presentazione del libro “San Tommaso D’Aquino e la sua incidenza sulla storia di Priverno”, di Edmondo Angelini.

Fulcro delle celebrazioni, trattandosi della festa dedicata al Patrono, saranno le Cerimonie Religiose, che consisteranno in una Messa Solenne, la domenica 5 marzo alle ore 17,00 presso la Chiesa Cattedrale di Santa Maria Annunziata, alla quale seguirà la tradizionale Processione per le vie del Centro Storico, con l’esposizione della reliquia del Santo, e la Messa Solene, martedì 7 marzo, alle ore 18,00 nell’Abbazia di Fossanova.

Domenica 5, alle ore 15,30, presso il Museo Medievale di Fossanova, i bambini inoltre, potranno partecipare alla visita “giocata”, Un giallo a Fossanova. Il mistero delle reliquie di San Tommaso.

Visite guidate, ma anche percorsi di trekking, accompagneranno i visitatori in deliziose passeggiate tra arte e natura. Infatti, domenica 5 marzo, l’Associazione Sentieri Nord Sud, sta organizzando l’ultimo Cammino di San Tommaso d’Aquino, dal Castello di Maenza all’Abbazia di Fossanova, con appuntamento presso il Castello di Maenza alle ore 09,00, per una camminata adatta a tutti, di circa 16 km.

Saranno pertanto visitabili nel Centro Storico di Priverno, il Museo Archeologico, la Chiesa di San Benedetto, la Chiesa di San Tommaso, la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, il Museo Archeologico, e, nel Borgo di Fossanova, l’Abbazia Cistercense, il Museo Medievale e i luoghi di San Tommaso d’Aquino.

Martedì 7 marzo, la tradizionale Fiera di San Tommaso animerà la giornata all’insegna di bancarelle e antichi sapori, in uno scrigno naturale di bellezze artistiche ed enogastronomiche.

La Fiera di San Tommaso interesserà come sempre il centro urbano di Priverno, nei tratti: Piazzale XX Settembre, Via Consolare, P. le Metabo, Via C. Battisti e L. go S.M.S. ex F.lli Cervi. Per ciò che concerne Via Giacomo Matteotti, occupata attualmente da lavori di manutenzione straordinaria, le bancarelle prenderanno posto nel primo tratto (giardinetti), mentre il tratto che segue sarà utilizzato solo per il passaggio pedonale e per ascoltare la musica di dj set, fino al Giardino di Anita, da dove riprenderà l’esposizione dei banchi. I banchi che non possono occupare il tratto interessato dai lavori, avranno spazio lungo viale Metabo e Via Regina Camilla.

Sabato 11 marzo, alle ore 15,00, l’Associazione Beni Svelati APS, con “Un ricordo del Dottore Angelico”, coordinerà una visita guidata nelle Chiese di Priverno, dove sono conservate le tracce del passaggio di San Tommaso D’Aquino.

Sempre sabato 11 marzo, alle ore 17,00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, sarà presentato il progetto “Con San Tommaso, tra Priverno e Fossanova, nel triennio tomistico.