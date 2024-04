Priverno, Mazzocca chiude la stagione teatrale del Proietti

Si conclude questo fine settimana la stagione 2023-24 del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno, con lo spettacolo “Chi me lo ha fatto fare!” di Marco Marzocca, in programma domenica 21 aprile alle ore 18:30. Marzocca, con la sua comicità esuberante e paradossale, racconterà senza filtri la sua vita, le trasformazioni e gli inizi della sua carriera artistica. Sul palco, condividendo intimamente le sue esperienze, porterà il pubblico attraverso la nascita dei suoi personaggi comici più famosi, la sua esperienza nel cinema, teatro, radio e televisione, fino ai suoi incontri con mentor come Corrado Guzzanti e Gigi Proietti. Un appuntamento pensato con cura per condividere risate, emozioni e riflessioni sull’essenza del lavoro dell’artista.