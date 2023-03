Priverno, Mysea e Comune insieme contro la disoccupazione

A Priverno è stato sottoscritto, tra il Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo Onlus e il Comune di Priverno, un protocollo di intesa finalizzato alla promozione del progetto di cooperazione MYSEA e alla collaborazione per contrastare la disoccupazione giovanile e femminile.

La collaborazione nasce dal comune intento di lavorare sul territorio laziale coinvolgendo aziende locali, enti di formazione e altri attori per favorire l’occupazione di giovani, donne NEETs nei settori dell’economia sostenibile e circolare, che sono il focus del progetto MYSEA.

Il progetto europeo “MYSEA”, finanziato dal Programma Eni-CBC Med, intende migliorare l’occupabilità dei giovani e delle donne e dei NEETs nei settori della blue e green economy, in particolare nel settore dell’agroalimentare e della gestione dei rifiuti, dove la richiesta di nuovi profili professionali in grado di gestire tecnologie innovative, sostenibili ed eco-responsabili è in forte crescita.

Il progetto si inserisce perfettamente nelle politiche di sviluppo seguite dal Comune di Priverno: Il Comune, infatti, ha recentemente lanciato una manifestazione di interesse per selezionare animatori e coordinatori territoriali per la costituzione di Comitati Locali per l’Occupazione che promuovano lo sviluppo locale creino nuove opportunità occupazionali e di inclusione nel mondo del lavoro, rivolti a disoccupati di lunga durata e a lavoratori con contratti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato e con reddito inferiore a 10mila euro annui c.d. “working-poors”.

Anna Maria Bilancia, Sindaca del Comune di Priverno:

“L’azione congiunta tra pubblico e privato nel territorio e la condivisione di un progetto di sviluppo congiunto favorisce la promozione del lavoro e della formazione, aiutando concretamente i nostri giovani e donne ad inserirsi nel mondo del lavoro in maniera stabile. Riconosciamo il valore e il ruolo dell’Europa nella promozione di queste tematiche, considerando la sostenibilità come parola chiave per affrontare temi e questioni, quanto mai attuali, come la lotta al cambiamento climatico e la ricerca di un modello economico innovativo basato sulla rigenerazione delle risorse”.