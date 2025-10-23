Priverno, nei locali della “Teodosio Rossi” una nuova postazione del 118

Alcuni spazi inutilizzati della succursale dell’Istituto “Teodosio Rossi” di Priverno, in via Marittima IIª, ospiteranno una postazione del servizio di emergenza sanitaria 118. La decisione arriva dalla Provincia di Latina, che ha concesso in uso temporaneo i locali alla Croce Bianca S.r.l. grazie a un accordo condiviso con il Comune e la dirigenza scolastica.

La concessione, annuale e rinnovabile, riguarda uffici e locali di servizio, con un canone di 2.700 euro e 1.200 euro per le utenze. La Croce Bianca curerà gli interventi di adeguamento e la manutenzione ordinaria.

“Abbiamo risposto con tempestività a una richiesta concreta del territorio, garantendo un servizio essenziale grazie alla collaborazione istituzionale e all’uso razionale del patrimonio pubblico – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. La concessione di questi locali rappresenta un esempio virtuoso di come la Provincia possa operare concretamente al fianco dei Comuni e degli enti del territorio per migliorare i servizi, valorizzando allo stesso tempo immobili sottoutilizzati e riducendo gli sprechi.”

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Sindaca di Priverno, Annamaria Bilancia, che ha sottolineato: “La presenza stabile di una postazione del 118 in questa zona del nostro territorio rafforza in modo significativo il sistema di emergenza-urgenza locale. Abbiamo condiviso da subito l’opportunità di rendere funzionali spazi altrimenti inutilizzati, a vantaggio della sicurezza e della salute dei cittadini. È il risultato di una sinergia concreta tra istituzioni, che dimostra come una gestione coordinata possa produrre benefici immediati per la comunità.”

La convenzione disciplina durata, oneri e responsabilità, prevedendo che alla scadenza l’immobile torni alla Provincia comprensivo delle migliorie.