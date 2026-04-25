Priverno, nuovi raid vandalici al Castello di San Martino

Ancora un episodio di vandalismo riaccende il dibattito sulla sicurezza a Priverno. Nel mirino, questa volta, l’area parcheggi del Castello di San Martino, dove nella giornata odierna si sono registrati nuovi danneggiamenti ai veicoli in sosta, accompagnati anche da furti all’interno delle auto.

Secondo quanto segnalato, ignoti avrebbero preso di mira diverse vetture, causando danni e sottraendo oggetti personali. In un caso, particolarmente rilevante, un cittadino ha denunciato il furto di beni di valore tra cui gioielli, documenti, carte e portafoglio, oltre ai danni subiti dall’auto. L’episodio è stato formalmente segnalato alle autorità competenti.

La vicenda è stata resa nota dal gruppo “Priverno Tricolore”, che torna a puntare il dito sulla questione sicurezza nel territorio lepino. Nella nota diffusa, si evidenzia come un’area molto frequentata, soprattutto nei pressi di uno dei parchi più conosciuti della zona, risulti ancora priva di sistemi di videosorveglianza.

Da qui la richiesta di un intervento immediato per l’installazione di telecamere, ritenute fondamentali per prevenire episodi simili e garantire maggiore tutela ai cittadini. Il movimento sottolinea inoltre una crescente percezione di insicurezza tra la popolazione, denunciando quella che definisce una gestione insufficiente del problema da parte dell’amministrazione locale.

Infine, viene annunciata la possibilità di iniziative pubbliche qualora la situazione non dovesse migliorare, con l’obiettivo di riportare l’attenzione su un tema ritenuto centrale per la comunità e destinato a pesare anche nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni comunali.