Priverno, ordinanza del sindaco: annullata la “Fiera Nostra”

Il sindaco di Priverno Annamaria Bilancia ha emesso un’ordinanza per l’annullamento della “Fiera nostra”. Lo ha deciso in via precauzionale.



La manifestazione era prevista pee domenica 4 ottobre in Via della Valle, al fine di prevenire il rischio di diffusione di infezioni da coronavirus.



“Purtroppo lo spazio fieristico nonché la modalità in cui si svolge – si legge in una nota – comportano un notevole afflusso di persone per il quale non è possibile garantire il pieno rispetto delle linee guida dei vari Dpcm che si sono succeduti in questi mesi di emergenza ed in particolare il distanziamento sociale, il contingentamento degli ingressi e la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza.

Una decisione presa con grande dispiacere, forzata, ma ritenuta indispensabile per evitare ulteriori rischi considerato il delicato periodo di inserimento nelle scuole, di inizio delle attività e l’attuale incremento dei casi nel comprensorio”.