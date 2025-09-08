Priverno, passa col rosso senza assicurazione e travolge una moto

Un 58enne di Roccagorga è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Priverno per lesioni personali stradali gravi. Su richiesta pervenuta al 112, i militari sono intervenuti lungo la Strada Regionale 156, nei pressi dell’incrocio con via Torretta Rocchigiana, per un grave incidente stradale.

Da una prima ricostruzione eseguita dagli uomini dell’Arma è emerso che il 58enne a bordo della sua auto non si sarebbe fermato all’incrocio nonostante il semaforo emettesse luce rossa, travolgendo un motociclo guidato da un 43enne di Priverno. Un impatto che è stato violentissimo e che ha sbalzato l’uomo per diversi metri, prima di finire rovinosamente a terra. Per lui si è reso necessario il trasporto in elicottero in ospedale a Roma. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che l’autovettura guidata dal 58enne è risultata priva di assicurazione.