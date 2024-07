Un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada danneggiando la segnalitica verticale pubblicitaria a Priverno. Durante la notte, i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti su un sinistro stradale nel quale è rimasta coinvolta un’autovettura condotta da un ragazzo di 20 anni residente a Priverno.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo ha perso aderenza con il manto stradale finendo fuori strada e danneggiando la segnaletica.