Priverno, picchiati alla Notte Bianca: denunciata la baby gang

Nove ragazzi, quasi tutti minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri di Priverno. I giovani sono stati identificati come responsabili del pestaggio a cinque loro coetanei del luogo avvenuto durante la “Notte Bianca”, tenutasi settimana scorsa sempre a Priverno.

Le indagini compiute dai militari dell’arma hanno permesso di ricostruire quanto accaduto, facendo luce anche su uno dei malcapitati, a cui è stata strappata una catenina d’oro dal collo.

Secondo quanto riferiscono i carabinieri, i giovani – tutti già noti alle forze di Polizia – si sarebbero mossi in gruppo da un comune limitrofo e avrebbero raggiunto Priverno per la “Notte Bianca”. Ora i responsabili dovranno rispondere delle accuse di percosse, lesioni e rapina aggravata.