E’ stato colto in flagrante con l’innesco ancora tra le mani, pronto a far divampare l’ennesimo incendio che sta falcidiando i Monti Lepini in queste settimane. Sono scattate le manette per un uomo di 68 anni che i carabinieri forestali hanno bloccato in tempo in via dell’Ascia, a Priverno. Con sé aveva un foglio di giornale, un accendino e del liquido incendiabile, segno evidente della volontà dell’anziano di far divampare le fiamme nella vegetazione circostante.