Priverno, quattro auto a fuoco nella notte: nessuna ipotesi esclusa

Quattro auto a fuoco nella notte. È quanto accaduto in via della Conciliazione a Priverno, in zona San Benedetto. L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte, quando alcuni residenti sono stati svegliati da un forte boato e hanno visto le fiamme avvolgere le vetture parcheggiate lungo la strada. Due auto sono state completamente distrutte dal rogo, mentre altre due hanno riportato danni.

In attesa dei soccorsi, due donne, madre e figlia, sono scese in strada e hanno provato a contenere l’incendio utilizzando le manichette antincendio di una vecchia attività della zona. Sul posto sono intervenuti poi i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.