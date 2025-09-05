Priverno, rissa durante la notte bianca: Daspo per 3 minorenni

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Latina, impegnata nella prevenzione di fenomeni di violenza che coinvolgano anche minorenni, con l’obiettivo di garantire ordine e sicurezza pubblica e ridurre l’allarme sociale.

A seguito della violenta rissa scoppiata durante la “Notte Bianca” di Priverno lo scorso agosto, il Questore di Latina ha emesso tre avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti coinvolti nello scontro. Tra questi figurano anche tre minorenni.

Le indagini della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato sono scaturite dalla collaborazione con i Militari dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti rapidamente sul luogo della rissa. Grazie al loro tempestivo intervento, è stato possibile identificare i partecipanti e raccogliere i primi elementi a loro carico.

L’adozione degli avvisi orali, misura prevista dal Decreto Caivano (D.L. 14/2017, art. 13 bis), rappresenta un importante strumento di prevenzione rivolto anche ai minori, per contrastare comportamenti illeciti e violenti prima che possano ripetersi.

La Polizia di Stato di Latina ribadisce così la sua attenzione particolare nei confronti di episodi di violenza che coinvolgano giovani, sia come autori che come vittime. Le nuove normative danno strumenti più adeguati per intervenire con misure calibrate, finalizzate non solo a sanzionare ma anche a educare e recuperare i minori coinvolti, favorendo percorsi personalizzati di prevenzione e reinserimento sociale.

Dallo scorso gennaio, la Questura ha intensificato i controlli e le attività di prevenzione nei confronti di giovani protagonisti di condotte violente, con l’emissione di 10 avvisi orali, 2 ammonimenti a minori non imputabili (sotto i 14 anni), 8 divieti di accesso alle aree urbane (DASPO Urbano) e 3 DASPO sportivi, tutte misure volte a contrastare e prevenire il fenomeno della devianza giovanile.

La Polizia di Stato di Latina conferma il suo impegno costante per la sicurezza e la tranquillità della comunità, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani e alla prevenzione di ogni forma di violenza.