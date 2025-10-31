Priverno, rissa nel bar: disposta chiusura per cinque giorni

Il Questore di Latina ha disposto la sospensione temporanea della licenza e la chiusura per cinque giorni di un bar situato nel comune di Priverno, nell’ambito delle attività di controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo agli esercizi commerciali.

Il provvedimento trae origine da un episodio avvenuto durante la scorsa estate, quando i Carabinieri della Stazione di Sonnino erano intervenuti nel locale a seguito della segnalazione di una persona molesta. All’arrivo dei militari, un uomo che si era presentato come titolare del bar aveva avuto un violento alterco con l’avventore segnalato, arrivando alle mani. La colluttazione era stata interrotta solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e di alcuni clienti.

Il comportamento, tenuto alla presenza delle forze dell’ordine, aveva generato una situazione di concreto pericolo per la sicurezza pubblica. Gli accertamenti successivi, curati dal personale della Divisione P.A.S.I. della Questura di Latina, hanno inoltre accertato che l’uomo coinvolto non era il titolare dell’attività, ma un dipendente che aveva falsamente dichiarato la propria qualifica ai militari intervenuti.

In considerazione dei fatti e del rischio connesso alla gestione del locale senza la supervisione del titolare, il Questore di Latina ha ordinato la sospensione temporanea della licenza, con conseguente chiusura dell’esercizio per cinque giorni.

Il provvedimento, notificato nella giornata di ieri, è entrato in vigore oggi, 31 ottobre.