Priverno, rissa tra tunisini alla fermata del bus: sequestrato un coltello

A Priverno sono stati denunciati quattro cittadini di nazionalità tunisina, domiciliati in provincia di Latina, per il reato di rissa aggravata.

L’intervento è scaturito quando un autista di autobus di linea dell’azienda “Cotral” ha segnalato al numero di emergenza 112, l’accesa discussione nei pressi della Fermata Cotral di Priverno, via della Grotta, scaturita successivamente in rissa, tra gli uomini magrebini di cui uno armato di coltello. All’arrivo degli operanti, i quattro uomini sono scappati via. I carabinieri sono riusciti a rintracciarli e denunciarli, sequestrando un coltello di 21 cm con una lama di 8 cm.