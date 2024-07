Priverno, sabato l’Arkeo Music Fest nel Parco Archeologico

Il 13 luglio a Priverno è in arrivo l’Arkeo Music Fest, un evento di musica, arte e intrattenimento nel Parco Archeologico. Tra gli sponsor la Pro Loco di Priverno in collaborazione con la Pro Loco di Maenza e Musei Archeologici di Priverno, con il supporto dell’UNPLI Provincia di Latina, il patrocinio del Comune di Priverno e del Comune di Maenza. Un evento che mixa eleganza, arte, cultura, gastronomia e ricercatezza musicale, nel suggestivo palcoscenico naturale a cielo aperto del Parco Archeologico Privernum.

La manifestazione vedrà la partecipazione di ospiti d’onore d’eccezione, grazie all’Orchestra da Camera di Frosinone: il gruppo “Impulsi Sonori” con Sandro D’Anella alla fisarmonica, Filiberto Palermini ai fiati, e Gennaro Del Prete alla chitarra e voce. I talentuosi musicisti eseguiranno le musiche di grandi maestri come Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Louis Bacalov, Nicola Piovani e Armando Trovajoli.

Durante il pomeriggio, le visite guidate al Parco archeologico saranno arricchite dalle performance dei giovani musicisti del Liceo Musicale, vincitori del Concorso San Severino, che accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso la storia e la musica. La serata culminerà con una cena gourmet, preparata con i migliori prodotti del territorio, per celebrare le eccellenze enogastronomiche locali.

Ad aggiungere un tocco di bellezza e ispirazione, sarà la straordinaria mostra d’arte di Anna Colaiacomo, Mario Salvatori, Antonio De Nardis e del compianto Saverio Palladini. Questi artisti, con le loro creazioni, trasporteranno i presenti in un viaggio visivo tra emozioni e bellezza, completando l’esperienza con un’atmosfera raffinata e suggestiva.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, stand di artigianato locale offriranno una panoramica delle eccellenze manuali del territorio, creando un contorno vivace e colorato alla serata.