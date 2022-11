Priverno scende in piazza contro la violenza sulle donne

Domenica 27 novembre 2022 alle ore 16.00 in Piazza Giovanni XXIII a Priverno, si terrà una manifestazione contro la violenza sulle donne.

L’Amministrazione Comunale, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizza per domenica 27 novembre una manifestazione al fine di invitare a far riflettere sul significato della giornata, a denunciare il fenomeno della violenza di genere, promuovendo la cultura del rispetto e della valorizzazione delle donne.

Nel denunciare ogni forma di violenza, il Comune di Priverno, le Associazioni del territorio e i Cittadini partecipanti, hanno scelto di “esserci” per lanciare un segnale forte attraverso le arti più dirette: la musica, la danza, la lettura, la poesia, la pittura, la fotografia, il teatro e lo sport.

Dalle ore 16,00, la Piazza del Comune in un intreccio di nastri rossi a rappresentare “il tentativo di rimarginare una ferita”, vedrà un susseguirsi di flash mob, letture, scenografie, dimostrazioni di difesa personale, foto e pensieri su pannelli, performance musicali e, per finire, la fiaccolata, con un minuto di silenzio in onore delle vittime di violenza.

Ricordiamo che il numero 1522 è sempre attivo h24, per tutte le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Si tratta di un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, con chiamata gratuita anche dal cellulare.

Le donne vittime di violenza, inoltre, possono rivolgersi presso i centri di ascolto che si trovano sul territorio regionale.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale.