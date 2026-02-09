Priverno scommette ancora sui giovani: pronto il nuovo Centro di Aggregazione

Priverno rafforza il suo impegno sulle politiche giovanili e amplia la rete di spazi dedicati alle nuove generazioni. È ormai alle battute finali il percorso che porterà all’apertura del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), una struttura pensata per accogliere ragazzi e giovani adulti tra i 14 e i 35 anni e offrire loro un luogo di incontro, confronto e progettazione condivisa.

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha investito in modo costante su iniziative rivolte ai più giovani, puntando su spazi e servizi capaci di favorire partecipazione e crescita culturale. In questo quadro si inseriscono la Ludoteca, la Biblioteca, il LAB, il Consiglio delle Bambine e dei Bambini, il futuro Consiglio dei Giovani e la Casa delle Associazioni nella Palazzina di San Nicola, che ospita anche il Centro ZAG recentemente trasferito e rinnovato. Un sistema di strutture che ora si arricchisce con un nuovo tassello.

Il CAG, in fase di ultimazione per quanto riguarda arredi e dotazioni tecnologiche, è stato concepito come un vero laboratorio di idee: non un semplice spazio ricreativo, ma un luogo dove i giovani potranno sviluppare progetti, partecipare a percorsi di co-progettazione e diventare protagonisti delle attività. Alla base dell’iniziativa c’è una collaborazione tra Comune di Priverno, Regione Lazio e associazioni del territorio, chiamate a sostenere e animare il centro.

Il progetto è stato finanziato grazie al bando regionale “Lazio Aggrega”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili. Al contributo regionale di 100 mila euro si è aggiunto un cofinanziamento comunale di 40 mila euro, risorse che hanno permesso di ristrutturare e attrezzare il piano seminterrato della Casa delle Associazioni e altri ambienti, oltre a programmare una serie di attività culturali e sociali dedicate ai ragazzi.

Uno degli obiettivi dichiarati è quello di lavorare in rete con le realtà già presenti sul territorio: dal mondo della formazione a quello del lavoro, passando per sociale, salute, cultura, scuola e sport. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alle famiglie, che potranno contare sul CAG come punto di riferimento per il tempo libero e il percorso di crescita dei figli.

La gestione del centro è stata affidata all’associazione Tratto Libero, già attiva in città nell’organizzazione di iniziative culturali per i giovani, in collaborazione con il Comune e altre realtà associative.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, il nuovo Centro di Aggregazione ha scelto di presentarsi alla città con un evento inserito nel programma del Carnevale di Priverno. Giovedì 12 febbraio, al Parco Europa, andrà in scena il “Color Party”, organizzato insieme alle associazioni Tratto Libero e Priverno Innova, con il supporto del Centro ZAG. A partire dalle 16 musica, animazione e lanci di polveri colorate animeranno il pomeriggio, che prevede anche un momento dedicato alla creatività con la premiazione della maschera più originale. La festa, a ingresso libero, si concluderà alle 20.

Con il CAG, Priverno aggiunge dunque un nuovo spazio alla sua mappa dei servizi per i giovani, confermando la volontà di investire su partecipazione, creatività e inclusione.