Priverno, segnali stradali rubati: denunciato imprenditore edile

Il GPS della refurtiva ha portato i carabinieri a ritrovare, in un capannone di Priverno, segnali stradali rubati di notte da un cantiere edile installato sulla s.s. 699 “Frosinone-mare”, nel comune di Terracina. Denunciato a piede libero un piccolo imprenditore edile di Priverno per il reato di “ricettazione”. Uno dei segnali è dotato di rilevatore GPS che, ha indicato il dispositivo presso la proprietà dell’imprenditore privernese. È scattata una perquisizione, dove i militari hanno rinvenuto quasi tutta la refurtiva, tranne un paio di segnali che sono ancora da ricercare. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto, ovvero una società che, per conto di A.N.A.S., sta eseguendo lavori di ripristino dei guard-rail stradali su quel tratto di strada.