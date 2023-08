Priverno, si sporge per attaccare la corrente: precipita e muore

A Priverno in via della Torretta Rocchigiana è morta una donna di 49 anni, Paola Picozza, precipitata da un altezza di almeno quattro metri. Era in compagnia di un’ amica quando si è sporta oltre la balaustra per accendere al quadro elettrico e ripristinare la corrente saltata per il temporale. Nel tentativo di alzare l’interruttore, a causa forse del pavimento bagnato dalla pioggia, avrebbe perso l’equilibrio finendo di sotto. La 49enne dopo essere stata soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata con l’eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma in gravi condizioni. Per la donna non c’è stato nulla da fare, è deceduta lasciando la figlia 12enne e suo marito.