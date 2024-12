Priverno, sorpresa a rubare generi alimentari nel market: denunciata

Una 28enne di Priverno è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione per il reato di furto aggravato. La giovane, conosciuta in zona e già nota alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, si sarebbe resa responsabile del furto di alcuni generi alimentari per un valore di circa 50 euro.

A dare l’allarme ai carabinieri era stata una dipendente dell’esercizio commerciale in cui era avvenuto il furto. Poi da li i militari hanno avviato una serie di indagini che hanno portato, grazie anche all’ausilio delle immagini dei circuiti di video sorveglianza, ad identificare la giovane.