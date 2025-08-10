Priverno, strage di pecore: auto investe gregge, venti animali morti

Drammatico incidente nella zona di San Martino: un’auto ha travolto un gregge in attraversamento, uccidendo circa venti pecore e ferendone altre. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita, ma lo scontro ha provocato gravi danni al veicolo e un duro colpo per l’allevatore, sotto shock.

Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero comparsi all’improvviso sulla carreggiata e il conducente non avrebbe avuto il tempo di evitarli. L’impatto è stato inevitabile. Sul posto i carabinieri per i rilievi, la rimozione delle carcasse e la verifica delle condizioni del resto del gregge.