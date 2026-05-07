Priverno torna sul ring: il 15 maggio arriva la “Boxe Night”

Il grande pugilato torna protagonista a Priverno. Venerdì 15 maggio, dalle ore 20, il Palazzetto dello Sport ospiterà la “Boxe Night”, evento organizzato dalla Boxe Priverno tra incontri dilettantistici, match professionistici e una serata pensata per coinvolgere tutta la città.
L’attenzione sarà tutta su Alessandro Petrole, al suo secondo incontro da professionista nella categoria super welter. Il pugile di casa sfiderà Amar Pasalic sulla distanza delle sei riprese, davanti al pubblico della sua città.
In programma anche il match professionistico tra Francesco Spanu e Nikola Ivkovic nei superleggeri, oltre agli incontri dei giovani talenti della palestra di Priverno: Leonardo Iaiunese, Federico Mastracci, Stefano Lia e Paolo Sufrè.
“Vedere un ragazzo cresciuto nella nostra palestra affrontare il suo percorso da professionista davanti alla gente di Priverno è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato il presidente Mauro Petrole.
La serata sarà arricchita anche dalla presenza di stand gastronomici all’esterno del palazzetto, trasformando l’evento in una vera festa dello sport e della città.