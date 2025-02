Priverno, Tripodi: “La Casa della Salute sarà rafforzata”

“Dopo anni di battaglie per il potenziamento della Casa della salute di Priverno, apprendo dall’aula del Consiglio che presto cominceremo a vedere risultati concreti. Grazie alla nuova pianificazione sanitaria regionale voluta da questa Giunta, la struttura sarà al centro di un rafforzamento significativo dell’offerta sanitaria territoriale, con il potenziamento di servizi essenziali come dermatologia, cardiologia, endocrinologia, fisiatria e pneumologia” – dichiara Orlando Angelo Tripodi, Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.

La Casa della Salute di Priverno, situato in via Madonna delle Grazie, rappresenta un presidio fondamentale per la sanità del territorio. Già nel 2018, con l’approvazione dell’emendamento al DFR 2019-2021 di cui fui promotore è stata istituita la Casa della Salute, avviando così un percorso volto a garantire ai cittadini un servizio sanitario più vicino e accessibile. Tuttavia, le difficoltà e i ritardi accumulati nel tempo hanno impedito fino ad oggi il pieno utilizzo delle potenzialità della struttura, da qui altri mie interventi attraverso ordini del giorno, l’ultimo presentato nel 2023 e 2024.

“La mia azione politica e istituzionale – prosegue Tripodi – è sempre stata orientata alla tutela del diritto alla salute per i cittadini dell’entroterra pontino, in particolare per la popolazione più anziana e fragile. L’integrazione dell’Ospedale di Comunità con la Casa della Salute è un passo decisivo per assicurare cure di prossimità e una risposta efficace ai bisogni del territorio”

Il potenziamento dell’Ospedale di Comunità di Priverno rientra nel quadro di una più ampia riforma dell’assistenza territoriale promossa dalla Giunta Rocca, che mira a rafforzare la rete sanitaria locale e a garantire una migliore distribuzione delle risorse sanitarie in provincia di Latina. “Un obiettivo che ho perseguito con determinazione e che oggi, grazie all’impegno della Regione, diventa realtà” – conclude Tripodi.