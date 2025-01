Priverno, truffa ad un 69enne: gli portano via 50mila euro

Nel corso della mattinata del 7 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato, in stato di libertà, una donna di 42 anni e un uomo di 40 anni, entrambi residenti in Campania e già noti alle forze di polizia, per il reato di truffa in concorso. L’azione è scaturita da una querela presentata da un pensionato di 69 anni di Priverno, che ha permesso l’avvio di un’indagine approfondita.

I due malfattori, nel marzo dello scorso anno, si erano spacciati per dipendenti di un istituto bancario, riuscendo a ottenere le credenziali necessarie per accedere al conto corrente della vittima. Questo è avvenuto tramite l’invio di un SMS contenente un link fraudolento, che ha consentito loro di effettuare bonifici per un valore complessivo di 50.000 euro su conti a loro riconducibili.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno rivelato che, il giorno successivo agli accrediti illeciti, i due si erano recati presso diversi uffici postali a Roma per prelevare personalmente le somme ottenute in modo fraudolento. Questa operazione ha messo in luce la loro strategia ben pianificata e la determinazione nel portare a termine la truffa