Priverno, tutto pronto per Vini d’Abbazia con degustazioni e incontri

L’Abbazia di Fossanova si prepara per la quarta edizione di Vini d’Abbazia, in programma dal 6 all’8 giugno 2025, per il progetto regionale “Le vie del Giubileo”.

Una manifestazione dove la tradizione enologica monastica dialoga con il presente attraverso degustazioni, masterclass, incontri culturali e territori da scoprire.

Oltre 30 cantine da abbazie italiane e internazionali, produttori legati a luoghi monastici e consorzi animeranno i banchi d’assaggio all’interno del chiostro medievale, affiancati dal Villaggio Food&Wine.

Il programma completo dell’evento, già disponibile online, propone un ricco calendario di incontri e dibattiti con i massimi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, insieme a un ciclo di sei masterclass guidate da giornalisti ed esperti del panorama enologico e culturale.

Tutte le info su www.vinidabbazia.com