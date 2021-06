Priverno, un appuntamento con la storia al Parco Archeologico

Sabato 19 giugno alle ore 18:00 e domenica 20 giugno alle ore 18:00, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Parco Archeologico di Priverno ha deciso di sensibilizzare le famiglie sul nostro patrimonio archeologico organizzando visite tematiche e momenti ludici di laboratorio.

Come primo appuntamento ci sarà una visita guidata alle Domus di Privernum, con il laboratorio “Scopriamo il mestiere dell’archeologo con lo scavo simulato”.

Il secondo appuntamento prevederà una visita guidata presso le Domus dell’Emblema, per i più piccoli, ci sarà un laboratorio di “Guardo, disegno, incollo… costruiamo un mosaico”.