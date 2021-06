Priverno: violenza sessuale su una minorenne, arrestato marocchino

Arrestato un 37 enne di nazionalità marocchina per il reato di violenza sessuale. È successo a Priverno, nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo aveva avvicinato una minore che passeggiava e l’avrebbe palpeggiata ripetutamente nelle pari intime tentando anche di adusarla sessualmente denudandosi e scoprendo i genitali. La malcapitata, grazie all’energica opposizione e anche all’arrivo degli amici accorsi in aiuto è riuscita però a divincolarsi ed a sfuggire all’aggressore, non riportando lesioni. L’aggressore ha rischiato il linciaggio da parte degli amici della ragazza.