Priverno, voleva dare fuoco all’auto di moglie e figlia: arrestato

Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Priverno sono intervenuti presso l’abitazione di una famiglia di cittadini di nazionalità romena a seguito di una chiamata al 112 arrivata da una donna del 1978, moglie del 48enne che è poi stato arrestato. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato l’uomo in evidente stato di ubriachezza con un accendino in mano, pronto a dare fuoco alle automobili della moglie e figlia 24enne. Le due donne erano state anche malmenate e soccorse dal pronto soccorso di Terracina dove gli sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi. Il 48enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personale dolose, oltre a tentato incendio delle due autovetture. Il PM di Latina ha comminato l’arresto.