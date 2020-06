Problema rifiuti, Rida chiude per 3 giorni. Terra: “Poco preavviso, siamo in difficoltà”

Rida Ambiente chiude per tre giorni. Una decisione dettata da alcuni lavori all’interno dell’azienda che però arriva, secondo quanto dichiarato oggi dal sindaco di Aprilia, Antonio Terra, con sole 48 ore di preavviso, mettendo tanti comuni in difficoltà che per questo periodo non possono conferire i rifiuti indifferenziati nel sito.

Terra lo ha fatto presente questa mattina durante una conferenza stampa indetta dalla Provincia Latina relativa al Piano rifiuti.

“Per il Comune di Aprilia – ha detto il primo cittadino – questo vuol dire che siamo costretti ad organizzare diversamente la raccolta rifiuti per circa 30mila abitanti e la comunicazione ci è arrivata appena 48 ore prima”.