Procaccini: “DDL concorrenza, passo avanti per ambulanti

Questa la nota dell’ europarlamentare Nicola Procaccini su DDL concorrenza: “Dal governo è arrivata una misura di grande equilibrio e di importante riforma per l’intero settore del commercio ambulante. Un passo avanti in termini di modernità, perché sono salvaguardati gli interessi e le prerogative degli esercenti in possesso di diversi titoli e al contempo si sono evitate procedure di infrazione dall’Europa con la messa in gara degli spazi disponibili per il commercio ambulante”.

È quanto dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori, commentando l’approvazione del ddl concorrenza da parte del governo.

“Prevedendo per il commercio al dettaglio concessioni di posteggio su aree pubbliche tramite gare, ma salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari, il governo ha confermato il suo impegno nel garantire una nuova e più adeguata disciplina di un importante settore del nostro commercio, che tra l’altro rappresenta e conserva antiche radici e tradizioni dell’economia italiana”.