Procaccini, nuova candidatura alle Europee: si parte da Latina

“Ora o mai più. Cambiamo l’Europa”. E’ questo il tema dell’incontro promosso dalla Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Latina, in programma giovedì prossimo, 1 febbraio, alle ore 17.30, negli spazi del Circolo Cittadino in piazza del Popolo a Latina.

Sarà l’occasione per la presentazione della candidatura alle prossime elezioni europee dell’europarlamentare Nicola Procaccini, che attualmente è Co-presidente del gruppo dei Co nservatori e Riformisti al Parlamento europeo, le ragioni e l’impegno di un percorso al servizio del territorio e della nazione.

Insieme all’onorevole Procaccini saranno presenti il senator Nicola Calandrini, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, l’onorevole Paolo Trancassini, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Elena Palazzo, assessore della Regione Lazio, Enrico Tiero, consigliere della Regione Lazio, Vittorio Sambucci, consigliere della Regione Lazio.

“Parte da Latina questa cruciale campagna elettorale che vedrà la nostra comunità lavorare all’unisono nel sostegno a Nicola Procaccini – il commento del coordinatore provinciale Senatore Nicola Calandrini – Abbiamo davvero tutte le carte in regola per portare anche in Europa la nostra idea di politica concreta e al servizio dei bisogni dei cittadini”.