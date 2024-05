Procaccini, spiagge: “Governo al fianco degli operatori”

“Posso assicurare che l’impegno del governo italiano è continuo e totale al fianco dei gestori di strutture balneari italiani, per garantire i loro diritti e le legittime aspettative. Io stesso ho più volte rappresentato queste esigenze e continuerò a farlo, per contrastare una direttiva europea che sta creando enormi difficoltà e incertezze a tantissime imprese e famiglie”.

Lo ha affermato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, che questa mattina ha incontrato a Sabaudia alcuni rappresentanti dei gestori balneari del litorale pontino.



” Ringrazio gli operatori che ho incontrato questa mattina, ho raccolto le loro giuste istanze e me ne farò interprete nelle sedi dovute, garantendo un costante confronto con i rappresentanti del settore. Lo abbiamo detto in tutti i modi possibili all’Unione Europea, che è inammissibile paragonare il litorale italiano a quello di nazioni del Nord Europa. Significa non avere alcuna cognizione delle specificità territoriali. È questo che non ci piace dell’Europa, ignorare le esigenze che appartengono alle singole nazioni pretendendo invece di regolare ogni minima cosa della nostra vita e andando incontro così a clamorose storture che rischiano di danneggiare fortemente un sistema produttivo come la filiera turistico-ricettiva dell’Italia. Nel litorale pontino, così come nel resto delle coste italiane, le attività balneari rappresentano anche tradizione e sacrifici su cui da generazioni intere famiglie hanno investito. Ora l’Europa, con la famigerata direttiva Bolkestein, vuole smantellare questo settore produttivo e sociale, per la cui difesa rinnovo il mio forte impegno”.