Processo per diffamazione contro Valerio Catoia: nuova udienza a Dicembre

È iniziato due anni fa, precisamente il 2 maggio 2022, il processo che vede imputati un professionista assistito dall’avvocato Alfonso Falcone e uno speaker, accusati di aver offeso sui social Valerio Catoia, un giovane atleta down di Latina. I due imputati risiedono tra la Toscana e la Sardegna.

Dopo tre rinvii e alcune udienze, l’ultima delle quali tenutasi nel novembre 2023, il giudice monocratico Paolo Romano ha disposto la restituzione degli atti alla Procura, evidenziando che il reato di diffamazione, con l’aggravante contestata, è di competenza del Tribunale collegiale. Di conseguenza, il caso è stato riportato alla fase preliminare, con la prima udienza fissata il 22 febbraio e poi rinviata alla data di ieri.

In aula, il giudice Giuseppe Molfese ha rilevato che uno degli imputati risiede in Bulgaria e non ha ricevuto la notifica dell’atto. Pertanto, l’udienza preliminare è stata rinviata al 17 dicembre, quando si deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio. La famiglia di Valerio Catoia è rappresentata dall’avvocato Alessandro Mariani.

La Polizia Postale ha identificato gli indirizzi IP da cui sono partiti gli insulti. La Procura ha descritto i commenti come oltraggiosi e negativi sia sulla persona di Valerio che sulla sua disabilità, con frasi come “Ha usato il monogommone” e “La natura dà, la natura toglie”. Le indagini sono iniziate nel luglio 2019 dopo una denuncia alla Procura.

Oltre alla diffamazione, gli imputati devono rispondere anche di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.

L’udienza preliminare riprenderà tra sette mesi, il 17 dicembre.