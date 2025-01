Processo Reset: Ciprian torna libero, Salvatore Travali ai domiciliari

Gian Luca Ciprian, latinense di 46 anni, è tornato in libertà a una settimana dalla sua estradizione dalla Spagna, dove aveva scontato una pena per il coinvolgimento in un traffico internazionale di cocaina. Ciprian era stato considerato uno degli imputati di spicco dell’inchiesta “Reset” sugli affari criminali dei fratelli Travali e del loro zio, Costantino “Cha Cha” Di Silvio. Tuttavia, il Tribunale di Latina ha recentemente escluso l’esistenza di un’associazione per delinquere dedita al traffico di droga con metodo mafioso, portando alla sua scarcerazione.

L’accusa, basata principalmente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, non ha trovato riscontri esterni sufficienti a dimostrare il collegamento tra Ciprian e le attività dei Travali, già condannati in passato per traffici illeciti. Ciprian, estradato in Italia dopo anni di detenzione in Spagna per un carico di 450 chili di cocaina, è stato rimesso in libertà pochi giorni dopo il suo arrivo. Parallelamente, Salvatore Travali, condannato a dieci anni per estorsioni aggravate, ha ottenuto i domiciliari presso la sua abitazione a Borgo Sabotino.