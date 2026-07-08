Processo Satnam, oggi la sentenza: alle 16 sit-in della Cgil e degli studenti

Oggi la sentenza definitiva sul processo Satnam, che vede imputato Antonello Lovato. La Procura ha chiesto 22 anni per l’imprenditore accusato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, a quasi due anni dal terribile incidente finito al centro della cronaca nazionale.

La Cgil farà partire un presidio dinanzi al tribunale per le 16 di questo pomeriggio, con la partecipazione del segretario generale Maurizio Landini. Anche gli studenti saranno in piazza contro il caporalato, rappresentati dalla Rete Studenti Medi del Lazio: “La comunità studentesca vuole e deve occuparsi dei temi del lavoro – spiega Simone Montori, Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio – non siamo disposti a vivere in un paese dove il profitto venga messo prima della sicurezza e della vita delle persone”.

“Chiediamo che in futuro ogni persona possa trovare dignità nel lavoro» spiega Alessandro Quadrini, Coordinatore Provinciale la Rete degli Studenti Medi di Latina «Per fare ciò chiediamo che le istituzioni si impegnino più da vicino per migliorare e tutelare le condizioni di chi studia e lavora”.