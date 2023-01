Processo Scarface, 162 anni di condanne al clan Di Silvio

Sono arrivate direttamente da Roma le condanne emesse dal Giudice per l’udienze preliminari della Capitale nei confronti delle 19 persone coinvolte nel processo Scarface il quale vede coinvolti a vario titolo diversi appartenenti al sodalizio del clan Di Silvio, attivo da anni nei territori del capoluogo pontino.

Condanne per un ammontare di 162 anni, la sentenza arrivata con il rito abbreviato nell’ambito di una indagine svolta dalla Dda della Capitale. In particolare il giudice Angelo Giannetti, riconoscendo l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, ha comminato 19 condanne. Tra gli altri, inflitti 20 anni a Carmine di Silvio e 19 anni a Antonio, Ferdinando Di Silvio e Fabio Di Stefano. E’ la seconda volta che viene riconosciuto il 416 bis ai danni di gruppi criminali attivi nella provincia di Latina. Per questa vicenda, nell’ottobre del 2021, la polizia applicò 33 misure cautelari in una indagine coordinata dagli aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò e dal sostituto Luigia Spinelli. Tra i reati contestati anche traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona e detenzione e porto abusivo di armi.