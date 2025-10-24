Processo Tiberio, chiesti 6 anni per Cusani

È stata incentrata sul rapporto tra il Comune di Sperlonga e l’hotel Tiberio la prima parte della requisitoria del pubblico ministero Valerio De Luca, nel processo per corruzione “Tiberio”, che vede come principale imputato l’attuale sindaco Armando Cusani, presente in aula.

Il pm – come riportato anche da Latina Oggi – ha sottolineato come l’ente comunale non sia intervenuto per verificare gli abusi edilizi dell’albergo e come i dirigenti non abbiano agito perché sottoposti al controllo del sindaco. Dopo circa due ore e mezza di discussione, l’udienza è stata sospesa. Alla ripresa, la pubblica accusa affronterà le presunte responsabilità penali relative alla turbativa d’asta negli appalti pubblici.

Sono parti civili nel procedimento i Comuni di Sperlonga e Prossedi, l’associazione Caponnetto, i Consigli di minoranza di Sperlonga e il confinante dell’hotel. Al termine della requisitoria, il pm ha avanzato le richieste di condanna: 6 anni per Armando Cusani, 7 anni per Isidoro Masi, 8 anni per Nicola Volpe e 6 anni per Antonio Avellino.