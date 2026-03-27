Prodotti pasquali senza etichetta e tracciabilità, maxi sequestro a Gaeta

Circa 3.000 prodotti pasquali sono stati sequestrati durante alcuni controlli effettuati dalla Guardia di Finanza della provincia di Latina nell’ambito delle attività di vigilanza intensificate in vista delle festività.

L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Formia che, dopo un’attività di analisi informativa e di monitoraggio tramite le banche dati in uso al Corpo, hanno eseguito controlli mirati in alcuni esercizi commerciali presenti nel territorio di Gaeta.

Durante le verifiche in un emporio, gestito da un cittadino di origine cinese, sono stati individuati e sottoposti a sequestro numerosi articoli a tema pasquale tra cui pulcini decorativi, uova pasquali, addobbi e oggettistica di vario tipo. Secondo le stime, se immessi sul mercato, i prodotti avrebbero potuto generare incassi per circa 50 mila euro.

Gli articoli sono risultati non conformi alla normativa nazionale sulla commercializzazione dei prodotti. In particolare erano stati fabbricati fuori dall’Unione Europea e messi in vendita senza le indicazioni obbligatorie relative a produttore o importatore, marchio e sede legale, informazioni fondamentali per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei beni destinati ai consumatori.

La merce è stata quindi sottoposta a sequestro e il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato all’autorità competente. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a circa 26 mila euro.