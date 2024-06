Prof pedofilo, chiesti nove anni e quattro mesi per Frateschi

E’ durata oltre 2 ore la requisitoria del pubblico ministero Giorgia Orlando che ha chiesto la condanna a nove anni e quattro mesi per Alessandro Frateschi, ex insegnante di religione al Liceo Scientifico Majorana di Latina ed ex diacono accusato di vari episodi di violenza sessuale aggravata su minori.

L’udienza si è svolta di fronte al Gup Laura Morselli, sono state ricostruite tutte le fasi dell’inchiesta nata a febbraio scorso. L’accusa ha messo alla luce, oltre ai riscontri effettuati, anche il danno subito dai poveri ragazzi, poco più che adolescenti, vittime di abusi sessuali da parte del 50enne.

Episodi che sono avvenuti in un periodo compreso tra il 2018 e il 2022 tra Terracina e Latina. Tra le vittime anche il figlio di alcuni amici di famiglia dell’ex diacono e docente che, solamente quando era uscita la notizia degli abusi anche su alcuni alunni del Majorana, ha trovato la forza di raccontare tutto.

L’ex professore ha scelto di essere processato con il rito abbreviato.