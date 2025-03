Prof pedofilo, Frateschi ricorre alla Corte d’Appello

La difesa dell’ex professore di religione Alessandro Frateschi ha presentato ricorso alla Corte d’Appello, impugnando la pena di 12 anni emessa lo scorso luglio in primo grado dal Tribunale di Latina.

Frateschi aveva scelto il rito abbreviato, con il giudice per le indagini preliminari che aveva deciso una pena accessoria. L’ex prof di religione infatti era stato raggiunto dall’interdizione perpetua da incarichi scolastici, oltre al divieto di frequentare per un anno i luoghi riservati a minorenni. In primo grado invece il giudice aveva disposto la sospensione dalla patria podestà, l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da ogni ufficio dove ci sia contatto con i minori e la libertà vigilata per un anno.

Ora per Frateschi, che nel frattempo è sempre ristretto in carcere, la decisione di ricorrere alla Corte d’Appello.