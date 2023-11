Professore della scuola di Minturno carbonizzato, fermato un 82enne

Un fermo dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato all’interno di una Dacia Duster, del 58 enne Pietro Caprio, professore che insegnava educazione fisica in una scuola di Minturno. Sospetti che ricadono su un 82enne, rintracciato poco ore dopo il ritrovamento del cadavere nell’auto a Baia Domizia, nel comune di Sessa Aurunca. Il professore Pietro Caprio era della provincia di Caserta, viveva a Cellole e la vettura carbonizzata era intestata alla madre. Era sparito da un paio di giorni, ma formalmente non era stata presentata alcuna denuncia per la scomparsa.

Domani ci sarà l’udienza di convalida del fermo dell’82 enne disposto dal pm Chiara Esposito della Procura di Santa Maria Capua Vetere ed eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca. Dalle indagini è emerso che tra i due vi erano vecchi rancori legati ad un debito non pagato, per il quale si sarebbero incontrati in via Pietre Bianche, luogo del ritrovamento dell’auto con il corpo carbonizzato all’interno.