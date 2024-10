Profondo rosso Latina, al Francioni passa anche il Giugliano

Un Latina senza gioco e senza idee cade tra le mura amiche contro il Giugliano per 0-1 nel il lunch match al “Francioni”. I nerazzurri, reduci già da una brutta sconfitta a Cava de’ Tirreni, confermano le difficoltà anche al Francioni.

Nonostante una gara inizialmente equilibrata, con la squadra di Padalino in cerca del vantaggio con Capanni, che da posizione defilata al 16′ trova una grande parata di Russo. Primo tempo sterile in cui il Latina ha faticato a creare occasioni pericolose e a gestire il possesso palla. Nel taccuino risultato comunque almeno tre conclusioni da fuori di Ndoj, a cavallo tra fine del primo e inizio secondo tempo, su cui Russo si è dovuto produrre in interventi importanti.

Il Giugliano, al contrario, seppur nonostante un match simile al Latina, ha trovato il gol del vantaggio con un calcio da fermo di De Rosa, che all’82’ la piazza alle spalle della porta difesa da Zacchi con un tiro defilato 30 metri.

Nel corso della partita, la mancanza di idee e di aggressività agonistica del Latina è stata evidente. Nonostante i cambi tattici e il tentativo finale di recuperare la partita, il Latina non è riuscito a ribaltare la situazione.

Nel finale ha sprecato un paio di occasioni la squadra nerazzurra, ma il Giugliano è riuscito a mantenere il controllo fino alla fine, sfruttando la facilità nel penetrare la difesa avversaria.

La responsabilità di questa sconfitta è sicuramente condivisa tra una squadra che forse è il caso di dire, non è stata costruita benissimo, ma non solo, qualche responsabilità le ha sicuramente anche Padalino, che ha messo diversi moduli in campo durante la gara che non hanno dato i suoi frutti ed ha terminato gli slot dei cambi al 60′. Bisognerà fare meglio, molto meglio, per cercare una scossa, che deve arrivare per forza di cose nella squadra pontina, sempre se le cose al livello tecnico rimangano così, perché la panchina di Padalino comincia seriamente a traballare.

Latina Calcio 1932 0 – 1 Giugliano

Latina Calcio 1932: (4-3-1-2) Zacchi, Vona E., Di Renzo, Di Livio, Ndoj (60’ Scravaglieri), Riccardi (60’ Ciko), Capanni (45’ Mastroianni), Petermann, Saccani (45’ Crecco), Cortinovis, Improta (60’ Bocic). ALL PADALINO. A DISP: Cardinali, Basti, Ercolano, Marenco, Martignago, Berman, Vona A.

Giugliano: (4-3-3) Russo, Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale, Giorgione, Celeghin, Romano, Ciuferri (45’ Masala), Padula (60’ Njambe), Balde (60’ D’Agostino). ALL BERTOTTO. A DISP: Esposito, Scaravilli, Acella, De Rosa, Minelli, Maselli, Peluso, Nuredini. Arbitro dell’incontro: Poli Alberto di Verona

Assistenti: Daghetta Giuseppe di Lecco e Cantatore Fabio di Molfetta

Quarto uomo: Pani Andrea di Sassari

Marcatori: 81’ De Rosa (G)

Ammoniti: 30’ Ndoj (L), 36’ Petermann (L), 39’ Improta (L), 40’ Riccardi (L), 45’+2’ Oyewale (G), 80’ Vona E. (L), 85’ Celeghin (G)

Recuperi: 2’ pt

Angoli: Latina Calcio 1932 12 – 0 Giugliano

Note: Spettatori totali 1507 di cui 837 abbonati e 123 ospiti