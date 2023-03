Progetti del Cuore, donato a Formia un Doblò per i disabili

Si è svolta a Formia, presso il Palazzo Comunale in via Vitruvio, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto dedicato ai diversamente abili del Comune di Formia.

Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività.

Il Comune avrà quindi a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire ad anziani, ragazzi, bambini, disabili e famiglie un importante servizio di mobilità gratuita (assistenza sociale, cure mediche, istruzione, sport, svago. ecc…).

Per festeggiare l’arrivo erano presenti il Sindaco Gianluca Taddeo, l’Assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, gli straordinari volontari e le numerose famiglie beneficiarie del servizio, oltre che i titolari delle attività sostenitrici.

“Ricevere un mezzo del genere per noi è un segnale di grande generosità – spiega l’Assessore Nervino -. Grazie a questo possiamo svolgere servizi di assistenza per la parte fragile della nostra comunità: ragazzi con disabilità, anziani con difficoltà deambulatorie e tutti coloro che magari vivono senza il supporto di nessuno. Si tratta di un mezzo di trasporto che viene utilizzato principalmente per servizi socio-assistenziali: trasporto di pazienti per visite mediche in centri di cura specifici o in ospedali. Servirà per il disbrigo di pratiche quotidiane, oppure semplicemente per facilitare la vita di chi ha bisogno. Verrà utilizzato dal Comune ma, tramite delle associazioni e cooperative, vorremmo favorire quanta più gente possibile. Ci muoviamo nel comune di Formia, poi se c’è da spostarsi andiamo anche oltre”.

Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell’impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo.