Progetto Airone approvato a Latina: sostegno per gli orfani di femminicidio

Oggi, la Commissione Istruzione del Comune di Latina ha approvato il progetto Airone, proposto dall’Unicef. Una delegazione di volontari Unicef, tra cui Alessandra Panzera e Michela Verga, ha presentato l’iniziativa, che coinvolge una rete di 28 partner, mirata a creare un intervento multidisciplinare per supportare gli orfani di crimini domestici. Il progetto si propone di garantire pari opportunità di crescita e sviluppo per questi bambini, sensibilizzando la società sulla prevenzione della violenza.

Nel prossimo anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado della provincia di Latina, sarà introdotto un laboratorio partecipativo di due ore, per educare gli studenti alla prevenzione della violenza e al rispetto delle identità individuali.

Il Presidente della Commissione, Giuseppe Coriddi, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’istruzione come strumento di coesione sociale. “Come già accaduto in quelle passate, anche nella riunione odierna tutti i componenti della Commissione hanno mostrato che dove c’è istruzione non deve esserci divisione politica”, ha dichiarato Coriddi.

L’Assessore all’Istruzione, Francesca Tesone, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a collaborare strettamente con le scuole: “I nostri uffici si interfacceranno con quelli scolastici affinché più scuole possibili della provincia possano parteciparvi. Da parte nostra saremo i primi a sensibilizzare sull’argomento e, a settembre, chiamerò personalmente i dirigenti scolastici affinché sappiano del progetto. Come tutti quelli precedenti a cui abbiamo collaborato con Unicef, infatti, anche questo risulta molto valido e, per fare in modo che i ragazzi ne comprendano davvero il significato, dovrà essere portato avanti negli anni, in maniera continuativa nel tempo”.