Progetto laboratori “Bussola”, conclusa la seconda edizione

Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda edizione del Progetto di laboratori di occupabilità “Bussola”, attivato nel territorio dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario LT1 di Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima nell’ambito delle attività previste dal Progetto PRIMA IL Lavoro – progetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti nel LAZIO”, co-finanziato dall’UE.

Realizzato sul modello di altre esperienze già attuate a livello nazionale e regionale, il Progetto “Bussola” ha coinvolto in questa seconda edizione 20 beneficiari cittadini dei paesi terzi extra UE (19 donne e un uomo) in condizione di disoccupazione o inoccupazione.

Partecipando alle attività del Progetto, gestito dall’Associazione Compagnia del Sapere di Aprilia in collaborazione con l’Associazione C.S.I. DIALOGO APS, gli allievi hanno avuto modo di rafforzare le proprie competenze trasversali tramite percorsi di orientamento e ricerca attiva del lavoro, percorsi di auto imprenditorialità, laboratori artigianali di sartoria.

“La partecipazione degli allievi alle attività laboratoriali, sempre attiva e costante – commenta l’Assessore al Welfare e Servizi Sociali, Carlo Carletti –, è stato il segno tangibile di come la proposta formativa abbia realmente risposto ad un bisogno diffuso del territorio.

La conclusione delle attività laboratoriali arriva proprio a ridosso del termine del Progetto PRIMA IL LAVORO e che ha offerto importanti opportunità al nostro territorio, permettendoci di organizzare attività di mediazione culturale, corsi di lingua italiana e laboratori artigianali, attivando anche reti di collaborazione che sicuramente proseguiranno nel tempo, con un’importante crescita della ricchezza dei servizi offerti”.