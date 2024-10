“Progetto Scuola Attiva”, i Buffalos LT portano il football americano nelle scuole

I Latina Buffalos continuano a distinguersi nel 2024, non solo per i successi sportivi ma anche per la promozione del football americano. Alex D’Amico, Dirigente e Capo Allenatore della squadra di Flag, è stato nominato referente provinciale della FIDAF per il progetto “Scuola Attiva”, promosso da Sport & Salute e dal Ministero dell’Istruzione. Questo programma mira a introdurre il football americano nelle scuole primarie e secondarie, sviluppando le capacità motorie degli studenti e orientandoli verso diverse discipline sportive.

Nel suo nuovo ruolo, D’Amico coordinerà le attività dei tecnici e fornirà supporto ai docenti di scienze motorie, promuovendo i valori educativi del football americano. La società Latina Buffalos è già attiva in vari istituti, tra cui la Frezzotti-Corradini e il Vittorio Veneto, e prevede di espandere le proprie attività anche a Cisterna di Latina.